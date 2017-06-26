Şehidin eşi: Hâlâ onu bekliyorum

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesi hainlerin önünde set olup şehit düşen kahramanların yakınları için son bir yıl oldukça zor geçti. Hain darbe girişiminde, Kahramankazanlıları arkasında toplayarak Ankara'daki Akıncı Üssü'ne koşan ve darbeyi püskürten kahramanlardan biri olan şehit Muhtar Ali Anar'ın eşi ve çocukları da hüznü ve gururu bir arada yaşayan ailelerden sadece biri. Şehit eşi Nuray Anar ve 6 çocuğu, bu bayramı buruk geçiriyor. SABAH'a konuşan ve "Evde 'Baba' sesi duyulmaz oldu. Çocuklarımın sesi çıkmıyor. Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Onu hâlâ bekliyorum" diyen Nuray Anar, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımı, babalarının mezarına bile götüremiyorum çünkü çok etkileniyorlar. Babaları onların her şeyiydi. Bu, eşim şehit düştüğünden sonraki ilk Ramazan Bayramımız. Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum, onu hâlâ bekliyorum. Sanki çocuklarımla birlikte bir rüyanın içindeyiz. Eğer bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, yeniden bayramları hep birlikte geçiriyorsak, o gece şehit düşen kahramanlarımızın bunda emeği sonsuzdur." 15 Temmuz gecesi kalkışma haberini duyunca eşinin Kahramankazanlıları bir araya toplayarak darbeyi önlemeye gittiğini anlatan Nuray Anar, sözlerini şöyle sürdürdü:



TÜRKİYE ÂŞIĞIYDI

"Eşim, hain darbe girişimi haberini alınca komşularına ulaşarak hepsini Kahramankazan'daki Akıncı Üssü'ne çağırdı. Çalışkan ve oldukça hatırı sayılır bir kişi olduğu için herkesi peşine taktı ve hep birlikte darbeyi engellemeye koştular. Başardılar da... O gece yapılan mücadele bir kahramanlık destanıdır. Kendisi Türkiye âşığı biriydi. Allah, o gün ona şehit olmayı nasip etti."

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