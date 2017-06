Şok Mesajlar ortaya çıktı! ‘Herkesi indirin’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetleriyle ilgili, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına ilişkin iddianamede, darbecilerin WhatsApp üzerinden "öldürme emri" verdiği yazışmalar yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, 2'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, halkın darbecilere karşı direncini kırmak için FETÖ mensubu polislerin WhatsApp üzerinden organize olduklarına işaret edildi.

İddianamede darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'ın, WhatsApp'tan gönderdiği mesajlara da yer verildi.

Buna göre şüpheli Taşkın, kendisi gibi FETÖ mensubu polislere çağrıda bulunarak, "askerin yönetime el koyduğu", "darbe girişimine karşı direnç gösterilmemesi gerektiği", "aksi tutum sergileyenlerin gerekirse öldürülebileceği" yönünde mesajlar gönderdi.

Taşkın, yazışmalarında, "Değerli abiler, şu an askerler müdahaleye başladı. Herkes işini, gücünü bıraksın. Bulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin. Ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını temin etsin. Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar. Direnenlerin direncini kırsınlar. Özellikle özel harekatta ve çeviktekiler, askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. Herkese ulaşalım." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Taşkın, daha sonra da Emniyet Genel Müdürlüğünün darbe karşıtı emirlerine uyulmaması gerektiğini belirterek, "Abiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler. Herkes Genelkurmay'a gitsin. Devreler birbiriyle irtibat kursun. Zincir kursunlar. Haberdar olmayan kalmasın, emekliler dahil." şeklinde mesaj attı.

İlerleyen saatlerde darbeye direnenler için ölüm emrini verdiği mesajlarında Taşkın şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da muvazzaf ve emekli kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM, Ankara Emniyet, KOM, TEM ve Yıldız'ın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu konuda askere yardımcı olsun. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir. Herkese duyurun. Abiler herkese ilettim. 'Paralelci' ilan edilen polisler, silah ve teçhizatlarını kesinlikle teslim etmesin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve korumalarına ilişkin de mesaj atan şüpheli Taşkın'ın, örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak için "Erdoğan, yanındaki korumalarla bilinmeyen bir yere götürüldü. Büyük ihtimalle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz üssünde tutuluyor. Emniyet müdürlükleri, askere direnmeyeceklerini ilan etti. Bir abiye, eski istihbaratta çalışan bir arkadaşı göndermiş." şeklindeki yazışmaları da iddianamede yer aldı.

Zeki Taşkın, darbe girişiminden önce FETÖ üyeliği nedeniyle görevinden ihraç edilmiş ve soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.