Batı’dan Doğu’ya imar köprüsü

Türkiye, Batı'dan Doğu'ya kurulan bir köprüyle tarihi bir dönüşüme ve kalkınmaya sahne oluyor. İstanbul başta olmak üzere Antalya
, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Konya ve Gaziantep belediyelerinin desteğiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri adeta yeniden doğuyor.
Türkiye'nin Doğu kentlerinin hizmet ve imkânlardan geri kalmış yıllarını telafi etmek amacıyla Batı'daki belediyeler seferber oldu. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde altyapı, çevre, ulaşım, sağlık, kültür ve eğitim alanlarındaki eksiklerini gidermek için dev projelere imza atıyor.
KAYYUMLARDAN HİZMET
İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüne destek veren belediye başkanlarının yerine görevlendirilen belediye başkan vekilleri de kayyum olarak atandıkları noktalarda PKK ile değil devletle, milletle el ele vererek canla başla çalışıyor.
Kayyumlar, milyonlarca TL değerinde su artıma tesisinden, sosyal alanlara, dere ıslahından park alanlarına kadar geniş bir yelpazede kardeş belediyelere destek vermeye devam ediyor.
İSTANBUL
Iğdır'ın Tuzluca ve Hoşhaber belediyeleriyle
çok sayıda projeye imza atıldı,
kültürel etkinlikler düzenledi. 100
öğrenci İstanbul'a getirildi. 1000 öğrenciye
ipad ve bilgisayar dağıtıldı. Yollar
onarıldı. Bölgeye 1.5 ayda 1 milyon liralık
hizmet götüren Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, "Bitlis Ahlat'ta
da bir park açtık. Bölgeye yardımlarımız
sürecek" dedi.
Beykoz Belediyesi, Mardin
Mazıdağı ilçesinde yol ve cadde yapıyor. Kars'ın Selim Belediyesi'nde bir park açtı. Selim Belediye binasının yapımı ise devam ediyor. Kars ve Ardahan'da yol ve park yapıldı.
Başakşehir Belediyesi, kardeş şehir Muş'un Malazgirt ilçesi meydanının yenilenmesini sağladı. 300 büyük çöp konteynır, 200 de ayaklı çöp kovası alındı.
CEMEVİNİN BORCU SİLİNDİ
Esenyurt Belediyesi, Van
İpekyolu ve Tuşpa belediyelerine
20 milyon lira proje desteği sağladı. Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin Kızıltepe'de okul, cami, sağlık ocağı, cemevi ve araç desteği sağlandı. Şanlıurfa Kısas, Van Gevaş, belediye binalarını yaptırdı.
Bağcılar Belediyesi Van'da köy konakları yaptırdı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde park yapılarak hizmete açıldı.
Ümraniye Belediyesi'nden kardeş Tunceli Belediyesi'ne büyük destek verildi. Munzur Kıyısı Bisiklet Yolu, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapımına devam ediliyor. Tunceli Cemevi'nin kurulduğu günden bu yana 300 bin liraya yaklaşan elektrik borcunun 100 bin lirasını valilik ödedi, geri kalanını da ilgili şirket sildi.
Mardin
BURSA
Bursa Batman ile kardeş oldu. Batman'ın Beşiri Belediyesi'ne midibüs gönderildi. Bayram hediyesi olarak gıda malzemelerinin yanı sıra, çocuklar için kıyafet ve oyuncaklardan oluşan 1 TIR yardım malzemesi yollandı. Batman'ın kent merkezi ve ilçeleri için ise toplam 20 milyon TL'lik yatırım hamlesi başlatıldı.
Siirt
KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin
katkılarıyla, kardeş şehir Mardin'in
Derik ilçesinde Şehit Kaymakam
Muhammed Fatih Safitürk Parkı ve
Şehit Nuri Dinç Parkı yapıldı. Vali
Mustafa Yaman, "Her zaman Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi yanımızda
oldu. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir
bütçe ile bizlere hizmet sundular"
dedi.
Cizre
ANTALYA
Terör örgütü PKK'nın
yakıp yıktığı Şırnak'ın Cizre
ilçesini yeniden ayağa kaldırmak
için belediye büyük bir
çalışma başlattı. Bu çalışmalara
Antalya Büyükşehir
Belediyesi de destek verdi. Antalya'nın desteğiyle 60 dönümlük park için çalışmalar gece gündüz sürüyor.
GAZİANTEP
Şahinbey Belediyesi ile Siirt Belediyesi ortak çalışması olan ve bölgenin en büyük çocuk oyun parkı olma özelliğini taşıyan parkta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siirt Belediyesi ekipleri, 14 dönümlük araziye kurulu parkı bayrama yetiştirip çocuklara bayram hediyesi olarak sundu.
HATAY
Hatay'ın Payas Belediyesi de Mardin Derik'te 4 bin 570 metrekare alan üzerine 'Kardeşlik Parkı" inşası için çalışmalara başladı. Tepebağ Mahallesi Arap Hasan mevkisinde park yapımına start verildi.
KONYA
Van Büyükşehir Belediyesi'ne 5 körüklü otobüs, bir vidanjör ve itfaiye desteği verildi. Van Edremit Belediyesi, vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için başlattığı "Sahil Kordonu" projesiyle bölgenin çehresini değiştirecek. 3 etap olarak planlanan proje ile, Van Gölü'nün ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.
Şırnak
ŞIRNAK
Şırnak'ta Sanat Sokağı'nın yeniden inşası yapılıyor. 83 dönümlük arsa üzerine mesire alanı kuruluyor. Şehir merkezinde su ve kanalizasyon şebekelerinin tamamı yeniden yapılmaya başladı. Asfalt çalışması için 105 milyon lira ödenek ayrıldı. 15 okulda oyun parkı oluşturuldu.
Zeynel YAMAN - Tuna ÇAM - Sekvan KÜDEN - Ercan TOPAÇ - Önder ALTINAL - Davut AĞAH Abidin YEL