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’dan yeni fotoğraflar paylaşıldı

Giriş Tarihi: 27.6.2017 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 09:42
El Bab’dan yeni fotoğraflar paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'taki görevinin sürdüğünü gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Askerler bayram namazı için El Bab'ta bir araya geldi.

Terör örgütü 'ı Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin şehrinden temizleyen askerler, bayram namazı için bir araya geldi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar tarafından El Bab'daki namazdan fotoğraflar ve bilgiler paylaşıldı.

Ağar'ın paylaştığı fotoğraflarda, namazı kıldıran imamdan sonra operasyonları yöneten Özel Kuvvetler Komutanı 'nın mimbere çıktığı görülürken Aksakallı'nın, "Bütün dünyanın karşımıza dikildiği Bab'da 'şehadete ulaşan kardeşlerimizle birlikte' büyük destanlar yaratarak, bu millete, bu orduya hiç kimsenin boyun eğdiremeyeceğini bir kez daha dünyaya haykırdık. Bundan sonra da tarihi ve vicdani en büyük sorumluluğumuz, bu topraklardaki Kürt, Türkmen, Arap bütün insanlara adaletin, merhametin olduğu güven içinde bir yaşam sağlamaktır" dediği belirtildi.


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El Bab’dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
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