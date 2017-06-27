FETÖ’ye karşı Latin Amerika’da işbirliği

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Latin Amerika'nın en köklü üniversitelerinin bulunduğu Brezilya ve Arjantin'de kurulacak Türk kültürü kürsüleriyle, FETÖ bağlantılı Türkçe kurslarının önüne geçilecek.



İLK DESTEK YEE'DEN

LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bölge ülkelerinin hemen hemen hepsinde uzun yıllardır faaliyet gösteren örgütün akademik ayağıyla mücadele etmek için yeni bir strateji belirlediklerini dile getirerek, FETÖ'nün Latin Amerika'da aşağı yukarı tüm ülkelere yayıldığını kaydetti. Kutlu, bu yapının Küba dışında bölgede etkin olmayı başardığını da vurguladı. FETÖ'nün kıtanın en prestijli üniversitelerinde eğitim ve kültür merkezleri bulunduğuna dikkat çeken Kutlu, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin girişimleriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda, Kolombiya Ulusal Üniversitesi'ndeki bu yapıya ait birimin faaliyetlerini durduklarını, söz konusu üniversitede sadece LAMER'in Türk kültürü dersleri verdiğini dile getirdi. Kutlu şöyle devam etti: "Bu örgütün akademik ayağıyla mücadele etmenin tek yolu bölgedeki Türk kültürü kürsülerinin sayılarını arttırmak. Bunun da devlet eliyle ve kurumlar arası iş birliğiyle yapılması gerekiyor. Bu kapsamda Latin Amerika bölgesinde devam eden çalışmalarımıza ilk desteği veren kurum olan YEE ile Brezilya ve Arjantin'deki köklü üniversitelerde merkezler açacağız."



2017'DE 6 KÜRSÜ OLACAK

Brezilya'da Sao Paulo ve Arjantin'de La Plata üniversitelerinde sonbaharda açacakları merkezlerde YEE'nin kültür faaliyetlerini yürüteceğini, LAMER'in ise Türkçe, Türk tarihi ve kültürü dersleri vereceğini belirten Mehmet Necati Kutlu, mevcut merkezleri YEE ile birlikte kullanacaklarını, ayrıca YEE'nin merkezleri finanse edeceğini söyledi. Kutlu, "Bu yıl sonuna doğru Dominik Cumhuriyeti ve Venezüela'daki üniversitelerde de Türk kültürü kürsüleri kuracağız. Böylelikle bölgedeki kürsü sayısını 6'ya çıkaracağız" diye konuştu.

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