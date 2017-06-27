İnanç - ibadet anketi ve kritik soru: Şimdi ne yapıyoruz?

İşte Ekrem Kızıltaş'ın Takvim Gazetesi'nde yayınlanan yazısı;

Yarısı su ile dolu olan bardak kimilerine göre boştur. Ağzına kadar dolu olması gerektiğini düşünürler çünkü. Ancak başka bazıları da, yarısına kadar su olan bardağı dolu olarak kabul edebilirler. Hele de bardakta bir süre önce daha az su olduğunu biliyorlarsa... Yavaş yavaş da olsa su miktarı artan bardak, dolmaya adaydır çünkü.

Yüzde 99'u Müslüman olarak bilinen Türkiye'de inanç ve ibadetle alakalı durumun tam olarak ne olduğu, merak edilen hususlardan birisidir. Bu sebeple olacak inanç ve ibadetle ilgili araştırmalar ilgi ile takip edilir ve geniş bir çerçevede tartışılır.