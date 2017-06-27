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- i ve kritik soru: Şimdi ne yapıyoruz?

Giriş Tarihi: 27.6.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 12:11
İnanç - ibadet anketi ve kritik soru: Şimdi ne yapıyoruz?

Takvim yazarı bugünkü yazısında ülkemizde ve değerlerine bağlılıkla ilgili gerçekleştirilen çalışmasına ve bunun sonuçlarına göre değerlendirmesine yer verdi. Pek de iç açıcı görünmeyen tabloya Kızıltaş farklı açılardan yaklaştı. İşte Ayrıntılar...

İşte Ekrem Kızıltaş'ın Takvim Gazetesi'nde yayınlanan yazısı;

Yarısı su ile dolu olan bardak kimilerine göre boştur. Ağzına kadar dolu olması gerektiğini düşünürler çünkü. Ancak başka bazıları da, yarısına kadar su olan bardağı dolu olarak kabul edebilirler. Hele de bardakta bir süre önce daha az su olduğunu biliyorlarsa... Yavaş yavaş da olsa su miktarı artan bardak, dolmaya adaydır çünkü.

Yüzde 99'u Müslüman olarak bilinen Türkiye'de ve le alakalı durumun tam olarak ne olduğu, merak edilen hususlardan birisidir. Bu sebeple olacak inanç ve ibadetle ilgili araştırmalar ilgi ile takip edilir ve geniş bir çerçevede tartışılır.

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İnanç - ibadet anketi ve kritik soru: Şimdi ne yapıyoruz?
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