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'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!

Giriş Tarihi: 26.6.2017 21:52 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 02:03
Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!

15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'yi ele geçiremeyen FETÖ'nün ağababaları şimdi de yeni oyunlar peşinde... CHP Genel Başkanı Kemal 'nu 'sözde yle' sahaya sürdüler. FETÖ militanları da Kılıçdaroğlu'na anında desteğini açıkladı. Ardından ise Kandil'den gelen talimatla devreye girdi. HDP Eş Genel Başkanı , Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne önümüzdeki günlerde somut olarak destek vereceklerini söyledi ve kendi planlarını da yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

Eş Genel Başkanı , Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİZ"
CHP Genel Başkanı Kemal 'nun başlattığı sözde nü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi.

"AYRI BİR PLANIMIZ DA VAR"
Biz, kendi demokrasi planımızı da yakın bir zamanda açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ama adalet yürüyüşünü desteklemek konusunda ise nasıl olacağı şekillenmediği için sizinle paylaşamıyoruz. Ama kendi, ayrıca kendi programımız da olacaktır. Yani ikisi birbirinden ayrı olacak."

KİRLİ İTTİFAK GÖZLER ÖNÜNDE
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın sözde adalet yürüyüşüne desteğini açıklaması CHP-Kandil ittifakını da bir kez daha gözler önüne serdi..

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Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!
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