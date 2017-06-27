Kılıçdaroğlu’na yürüyüş tepkisi: Bu yürüyüş milli değil

Başbakan Binali Yıldırım dün AK Parti Erzurum ve Ankara İl başkanlıklarının düzenlediği bayramlaşma programlarına katıldı. Terör örgütleri ve işbirlikçilerinin Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek için her şeyi denediğini, ancak başaramayacaklarını vurgulayan Yıldırım, konuşmalarında özetle şu mesajları verdi:

Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi, bozamazlar. Kim elini kana buluyor, kim masum insanlara saldırıyor, cana, mala kastediyorsa onların karşısındayız. 80 milyon vatan evladının kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Zaman zaman bu alçaklar, canımızı yaksa da bizi üzse de hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamayacaklar. Binlerce yıllık kardeşliğimizi asla bozamayacaklar.

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü) Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da bunu gördük. Denediler, başaramadılar. Terörü, FETÖ'yü bir maşa olarak kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Emin olun ki bundan sonra da asla başaramayacaklar. Biz, büyük Türkiye yolunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz yürüyoruz. 15 yıldır yürüyoruz. Dün yola çıkanlar gibi değiliz. Biz yürüyoruz, milletle beraber yürüyoruz, millet için yürüyoruz, hizmet için yürüyoruz, Türkiye'nin aydınlık yarınları için yürüyoruz.





Başbakan Yıldırım, dün Erzurum kent meydanında vatandaşlarla bayramlaştı.



BU SEVDADAN VAZGEÇ

Ana muhalefet partisi de yürümeye başlamış. Bakın buradan söylüyorum. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş, milli bir yürüyüş değildir. Bizim yürüyüşümüz millet içindir, gelecek içindir, istikrar içindir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır. Onun için gel milletin arasına, milletle beraber yürü, istikbal de senin olsun.

Biz yollara millet için çıkarız, Erzurum'a, dadaşlar diyarına hizmet için çıkarız. Daha fazla proje için çıkarız. Bizim adımlarımız hak yolda kutlu bir dava için atılmış adımlardır. O davanın adı millete hizmet davasıdır. Onun dışında atılan adımlar beyhudedir.

Bizim yolumuz FETÖ'cülerin yolu değil, bizim yolumuz bölücülerin yolu değil.

Bayram süresince maalesef sılayırahim yapmaya gidenler, tatile gidenlerden trafik kazalarında 44 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi dönüşler başlıyor. Bütün vatandaşlarımdan önemli istirhamım, lütfen yorgun, uykusuz yola çıkmayın, acele etmeyin. Yolların kralı olmayın, yolların kuralı var, kurallara uyun.







KOMANDO TİMİNE ZİYARET

Başbakan Yıldırım, bayramın birinci günü memleketi Erzincan'daki temasları sırasında Kemah ilçesi kırsalında 4 teröristi etkisiz hale getiren komando bölüğünü ziyaret etti. Yıldırım, "Terörist, saldıran değil sizden kaçan, saklanan konuma geldi. Savunma değil, taarruz... Geçen yıl 6 Ağustos'ta aldığımız bu karar, bugüne kadar sahada mutlak üstünlüğü ele geçirmemizi sağladı. Bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.

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