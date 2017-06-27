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Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

Giriş Tarihi: 27.6.2017 17:59 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 19:00
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit

Şırnak Uludere'de teröristlerin düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu.

TSK, Şırnak Uludere bölgesinde araçla intikal halindeki jandarma unsurlarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

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Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit
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