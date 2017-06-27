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Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit
Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit
Giriş Tarihi: 27.6.2017
17:59
Güncelleme Tarihi: 27.6.2017
19:00
Şırnak Uludere'de teröristlerin düzenlediği saldırıda 3 asker şehit oldu.
TSK, Şırnak Uludere bölgesinde araçla intikal halindeki jandarma unsurlarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Ayrıntılar Geliyor...
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Şırnak'ta hain saldırı: 3 şehit
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