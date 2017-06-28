15 Altay tankı 2020'de sahada

Milli tank Altay'ın seri üretim ihalesine 6 firmanın girebileceği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Altay Ana Muharebe Tankı (AMT) seri üretim sürecinde, tankın prototipini geliştiren Otokar ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) anlaşamamasıyla ilgili şunları söyledi: "Otokar'ın rekabetçi teklif vermemesi durumunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın ihaleye çıkma hakkı var. Bu Otokar'ın ihalenin dışında kalacağı anlamına gelmez. Otokar da başka teklif veren firmalar da olursa ihaleye girecekler, ihalede yarışacaklar. Bir firma veya belki birden fazla firma, ihaleyi alabilir. Tek parça da verilebilir, bölünerek de verilebilir. O, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin kararı."

Tankın prototipinin üretimi için 1 milyar dolara yakın harcama yapan Otokar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, seri üretim tekliflerine olumlu yanıt verilmesi durumunda 5 yılda 250 tankı teslim edebileceklerini söylemişti.

SSM, Otokar ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Otokar da 9 Haziran'da yaptığı KAP açıklamasında, "SSM tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir" dedi.

KOMİSYON BAKACAK

Bu gelişmenin ardından SSM, ihale süreci başladığında, rekabet sırasında tartışmaları önlemek amacıyla farklı yöntem izlemek için adım attı. Otokar'ın henüz katılıp katılmayacağının netlik kazanmadığı ihaleye 6 firmanın girebileceği öğrenildi. SSM, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak, teknik inceleme yetkisi verdi.

Edinilen bilgiye göre; komisyon, ihaleyle ilgilenen firmalara ilişkin yeterlilik kararı verecek. Yeterlilik alan firmalar ihaleye katılabilecek.

SSM, üretici firmanın bulunup sözleşmenin 2017'de imzalanmasını, ilk tank üretimi için hat kalifikasyon testlerinin 2018'de yüzde 30'unun, 2019'da tamamının bitirilmesini hedefliyor. SSM'nin hedefine göre; 2020 itibariyle 15 adet, 2022'de 20 adet tankı üretilecek.

YARIŞACAKLAR



Başta Otokar olmak üzere ihale süreciyle BMC, FNSS, Katmerciler ve Nurol Makine ilgilendiğini açıklamıştı. Meclis'te bir grup gazeteciye açıklama yapan Işık, şunları kaydetti: "Altay Tankı'nın geliştirilmesi projesini Otokar kazandı ve Otokar geliştirdi. Bu ihalenin, sözleşmenin bir parçası, öncelik Otokar'ındır seri üretimde.



Ancak, Otokar'ın rekabetçi teklif vermemesi durumunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın ihaleye çıkma hakkı var. Otokar'dan bir teklif alındı, teklif değerlendirdikten sonra BAFO dediğimiz (Best and final offer / En iyi ve en son teklif) istendi. Teklifi değerlendirdik ve seri üretim ihalesine çıkmak için süreci başlattık. Bu Otokar'ın ihalenin dışında kalacağı anlamına gelmez. Otokar da başka teklif veren firmalar da olursa ihaleye girecekler ve ihalede yarışacaklar.



Bir firma veya belki birden fazla firma, ihaleyi alabilir. Bu çok büyük hacimli bir iş olduğu için... Tek parça da verilebilir, bölünerek de verilebilir. O Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin kararıdır. Dolayısıyla Otokar'ın veya Koç'un dışlandığı doğru değil. Orada sadece verilen teklifin, rekabetçi olarak değerlendirilmemesi ve ihaleye çıkılması... Şimdi o süreci işletiyoruz."