Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sında sayısı 2'ye yükseldi!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 22:58 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 23:03
Askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi!

'te askeri aracın yapması sonucu yaralanan Astsubay Şevket Alnıdelik de yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek oldu.

Elbeyli Karayolunda yaşanan da, Süleyman Temizkan (47) yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonet ile Şevket Alnıdelik (30) yönetimindeki sivil çarpışmış, kazada Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde olurken, araç sürücüsü Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik ise ağır yaralanmıştı.

Kaza sonrası yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılan Alnıdelik, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saatlerinde fenalaşan Assubay Alnıdelik,kazadan yaklaşık 5 saat sonra şehit oldu.

Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen Astsubay Şevket Alnıdelik'in naaşı yarın yapılacak tören sonrası memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz