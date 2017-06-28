Cezaevi firarisi çayırda yakalandı



8 ayrı hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Geliş, kaldığı Kütahya Açık Cezaevi'nden kaçıp ailesinin oturduğu Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gitti. Cezaevi yetkililerinin durumu bildirmesinin ardında polis ekipleri Süleyman Geliş'i aramaya başladı. Süleyman Geliş, polislerin geldiğini görünce eline bir bıçak alıp tek katlı evlerinin arka penceresinden atlayarak çayırlık alana doğru kaçmaya başladı. Durumu fark eden polisler Süleyman Geliş'in arkasından koştu.



Kısa süren kovalamaca sonucunda Süleyman Geliş, polisler tarafından yakalandı. Elindeki bıçak alınan Süleyman Geliş, yere yatırılıp kelepçelendi. İşlemlerinin ardından da Kütahya E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.