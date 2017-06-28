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Cezaevi firarisi çayırda yakalandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 17:19
Cezaevi firarisi çayırda yakalandı

KÜTAHYA'da hırsızlık suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden firar edip evine giden 23 yaşındaki Süleyman Geliş, polislerin geldiğini görünce eline bıçak alarak arka pencereden çayırlık alana doğru kaçtı. Polisler Süleyman Geliş'i kısa süren kovalamaca sonucunda çayırda yakaladı.


8 ayrı hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Geliş, kaldığı Kütahya Açık Cezaevi'nden kaçıp ailesinin oturduğu Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gitti. Cezaevi yetkililerinin durumu bildirmesinin ardında polis ekipleri Süleyman Geliş'i aramaya başladı. Süleyman Geliş, polislerin geldiğini görünce eline bir bıçak alıp tek katlı evlerinin arka penceresinden atlayarak çayırlık alana doğru kaçmaya başladı. Durumu fark eden polisler Süleyman Geliş'in arkasından koştu.

Kısa süren kovalamaca sonucunda Süleyman Geliş, polisler tarafından yakalandı. Elindeki bıçak alınan Süleyman Geliş, yere yatırılıp kelepçelendi. İşlemlerinin ardından da Kütahya E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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Cezaevi firarisi çayırda yakalandı
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