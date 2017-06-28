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’dan flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 28.6.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş operasyon açıklaması

, Rus gazetesi ’ya verdiği demeçte, Türkiye'nin 'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir düzenleyebileceğini ve bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kenti kontrol alanına alabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran'da li sığınmacıların kaldığı kampa düzenlediği ziyaretin ardından gazetesine konuştu. Sputnik'te yer alan habere göre Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

'FIRAT KALKANI OPERASYONUNDA OLDUĞU GİBİ TEPKİ VERECEĞİZ'

"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 'bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını' söyledi. Erdoğan ayrıca, PYD ve YPG'yi kastederek, Ankara'nın, 'stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu' ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş operasyon açıklaması
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