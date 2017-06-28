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'da 'ya patlayıcılı !

İHA

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Giriş Tarihi: 28.6.2017 22:44 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 22:47
Diyarbakır'da TOMA'ya patlayıcılı saldırı!

'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından toplumsal olaylara müdahale aracına () el yapımı patlayıcıyla düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda araçta küçük çaplı hasar oluştu.

Olay, saat 21.30 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli PKK'lı teröristler tarafından caddeden geçen polise ait 'ya el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlayıcı, aracın arka alt kısmında patlarken, tahrip gücünün yüksek olmaması olası bir faciayı önledi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı da, araçta küçük çaplı hasar oluştu.

Saldırının ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olay yerini şeritle giriş çıkışlara ve araç trafiğine kapatarak incelemelerde bulundu.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma da başlatıldı.

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Diyarbakır'da TOMA'ya patlayıcılı saldırı!
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