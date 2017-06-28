Fatih'te baskın: 14 gözaltı

Ekipler, saat 15.00 sıralarında Fatih Asayiş Büro Amirliği'nden hareket ederek Kumkapı, Karagümrük, Ayvasaray ve Aksaray Mahallelerinde bulunan adreslere doğru yola çıktı. Operasyona narkotik dedektör köpekleride destek verdi. Polis ekipleri Kumkapı Mahallesi'nde bir binaya operasyon düzenledi. Ekipler, binanın kapısının açılmaması üzerine kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye girerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar afyon sakızı ile skunk ele geçirildi. Aksaray'daki yıkılan İSKİ binasının arazisinde de arama yapan polis ekipleri uyuşturucu madde kullanarak sızan 2 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri şüphelileri Aksaray Polis Merkezi'ne götürerek sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, boş arazide yaptıkları aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve uçucu madde kutusu ile poşetleri bulması da kameralar tarafından görüntülendi. Operasyonlar kapsamında 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan polis merkezlerindeki işlemleri devam ediyor.