FETÖ yeni sapkınlık evleri yapıyor!

15 Temmuz alçak darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'den kilisede cami küstahlığına devam… İslamiyet'i kendi sapık görüşlerine göre tahrif eden FETÖ'cüler, geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir kilisede cami açmışlardı. Sapıklık evine sözde 'liberal cami' diyen FETÖ'cüler, "Müslümanlığın yeniden tanımlanacağı" safsatasını vaaz etmişti. FETÖ icazetli Seyran Ateş'in hutbe verdiği, başka bir kadının ezan okuduğu 'sapıklık evi'nde iki imam da kadın-erkek cemaate sözde namaz kıldırmıştı. Berlin Evantejlik St Johannis Kilisesi çatısı altında İbn'i Rüşd-Goethe adıyla açılan sözde 'cami' büyük tepki çekmişti. Tüm bu tepkilere aldırış etmeyen FETÖ icazetli Ateş, 'küstahlığa' devam edeceklerini ve bu yapıları yaygınlaştıracaklarını söyledi.

FETÖ kilisesinde kadınlı erkekli namaz!

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir açıklama yayımlayarak 'İslam dininin esaslarını hiçe sayıyorlar' dediği ve 'FETÖ ve benzeri menhus yapıların öncülüğünde yürütülen bir din mühendisliği projesi' olarak nitelediği 'liberal caminin' kurucusu Ateş, yeni camilerin yolda olduğunu açıkladı. Ateş, "İkinci camiyi yakında açıyoruz. Üçüncü cami de yolda. Camimize karşı gelenler kadar destekleyenler de var. Freiburg'ta ikinci cami açılacak. Köln'den haber geldi" dedi.

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