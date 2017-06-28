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FETÖ'nün toplantı ve infaz çiftliği görüntülendi

Giriş Tarihi: 28.6.2017 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 13:04
FETÖ'nün toplantı ve infaz çiftliği görüntülendi

A Haber FETÖ'nün İzmir'deki çiftliğini ortaya çıkardı ve görüntüledi. İşte FETÖ'nün Güney Afrika İmamı Necdet İçel'in çiftliği ve çiftlikte yapılan toplantı ve infazlara ilişkin çarpıcı bilgiler

Gazeteci Mevlüt Yüksel A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz-Boz programı için İzmir Torbalı'da Karakuyu semtinde FETÖ'nün Afrika imamına ait çiftlik evini görüntüledi.

"İŞ ADAMINI HELİKOPTERDEN ATTILAR"

FETÖ çiftliğindeki buluşmaları, nasıl gizlenerek bölgeye giriş yaptıklarını ve alınan kararları anlatan Yüksel ve ev sahipleriyle çalışan ve FETÖ evini iyi bilen konuğu önemli ifşaatlarda bulundu. Çiftlik içerisinde bulunan ve kaçış için helikopter arazisi olarak değerlendirilen alana tartaklanan bir iş adamını helikopterle uçurup attıkları da ortaya çıktı. İşte üst düzey askeri imamlar ve FETÖ yöneticilerinin toplandıkları çiftlik ve bilinmeyenleri.

İşte FETÖ'nün İzmir'deki çiftliği 700 DÖNÜM ARAZİ KARŞILIĞINDA DAVALARI ÇÖZÜLDÜ Bu çiftlik evinde yargı imamları ile yapılan gizli toplantılarda Erol Evcil'e ait 700 dönüm arazi ve 128 milyon lira karşılığında yargıdaki davaların çözülmesi kararı alındığı iddia edildi. İŞTE PARALELİN İZMİR İMAMININ ŞOK KONUŞMASI

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FETÖ'nün toplantı ve infaz çiftliği görüntülendi
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