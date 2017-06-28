Kara Kuvvetleri en önemli gücümüz

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a gönderdiği mesajında Türk ordusunun şanlı tarihinden övgüyle bahsetti. Dünyanın en eski ve saygın ordularından biri olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, ulusal güvenliğin ve milli menfaatlerin korunmasında en etkili güç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı, fedakâr personeliyle, ülkemizde huzur ve emniyetin güvencesi Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği görevlerde sergilediği üstün hizmet anlayışıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bölücü teröre karşı verdiğimiz amansız mücadelenin temel gücünü oluşturan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, vatan sevgisi ve yüksek vazife şuuruyla, üstlendiği görevlerini başarıyla sürdüreceğine inanıyorum. KKK'nın fedakâr mensuplarını tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."



AKAR'DAN 15 TEMMUZ VURGUSU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2226'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kara Kuvvetleri'nin Türk ordusunun vazgeçilmez gücünü oluşturduğunu belirtti. Akar, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra mücadelesine, vatana adanmışlık anlayışından hareketle yön veren Kara Kuvvetlerimiz, risk ve tehditlerin sürekli değiştiği günümüz güvenlik ortamında bütün görevlerde gösterdiği üstün gayret ve kazandığı büyük başarılarla milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır" dedi.





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