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'te askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 16:52
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı

Suriye sınırındaki 'in Elbeyli İlçesi'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 astsubay ise yaralandı

Kaza, öğleden sonra - Elbeyli karayolu üzerindeki Havuzluçam Köyü yakınlarında meydana geldi. Havuzluçam Karakolu'na giden askeri araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü olan adı öğrenilemeyen uzman çavuş şehit olurken, yanında bulunan astsubay ise yaralandı.

Yaralı astsubay, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı astsubayın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Şehit olan uzman çavuşun cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası morga kaldırıldı.

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Kilis'te askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı
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