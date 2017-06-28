Metanet abidesi

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesinde, önceki gün PKK'lı hainlerin saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük'ün 28 Şubat mağduru babası, metanetiyle hainlere meydan okudu. Baba Alaattin Küçük, "Oğlum nöbette şehit olmuş, bundan güzel bir şey var mı? Ben buna üzülmem, ayıp olmasa güler oynarım" dedi. Baba Küçük eşini de "Sen değil miydin 15 Temmuz'da şehit olmak için meydana çıkan" diyerek ağlamaması için uyardı.Şemdinli'de önceki gün, Kuzey Irak'tan, Türkiye tarafındaki Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın tepeye havan ve doçka ile taciz atışında bulunan PKK'lı teröristler, nöbet tutan sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ü şehit etti. 7 yıl uzman çavuş olarak görev yapan ve 28 Şubat sürecinde ordudan atılan baba Alaattin Küçük, yetkililere oğlunun nasıl şehit olduğunu sordu. Ardından da "Oğlum sınır ötesinden atılan havan mermisi ile mi şehit oldu? Onu orada atana değil attırana bakacaksın. Allah'ın takdiri" dedi. 27 yaşındaki diğer oğlu Mücahit Hamza da uzman erbaş olarak Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde görev yapan baba Küçük, "Oğlum nöbet yerinde şehit olmuş. Ben buna üzülmem. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa havaya 3 el ateş ederim" dedi.Fenalık geçiren eşi Şerife ile kızı Saliha'yı da sakinleştirmeye çalışan şehit babası, "Dik durun. İsyan etmeyin. Bizi duk tutan Allah inancımız. 15 Temmuz'da sen gidiyordun şehit olmaya. Ne oldu şimdi? Bir oğlum daha asker. Ben dayanırım ama eşim dayanamaz. Dün akşam oğlumla konuşmuştum. Komutanına. 'İzine gönderebilir misiniz' dedim. Nasip. Ben başka şekilde hayatını kaybetmesinden korkuyordum. Bu şekilde hayatını kaybetmesi kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.Anne Şerife Küçük ise oğluyla sabah ve öğlen telefonla konuştuğunu ve "Ben şehit olacağım anne" dediğini söyledi. Cenazede acılı anne Küçük ile şehidin kız kardeşi Saliha tabuta sarılarak veda etti. Acılı anne, tabut başında nöbet tutan askere de "Ağlama boncuk gözlüm" diye seslendi.22 yaşındaki Oğuzhan Küçük, Karaman'da dün 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Baba Alaattin Küçük'ün nöbet tutan askerlere "Sizi de güneşin altında beklettik, hakkınızı helal edin" demesi göz yaşarttı.