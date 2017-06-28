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'te cephaneliği ele geçirildi

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 17:47
Siirt'te PKK cephaneliği ele geçirildi

'in Pervari İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdüğü operasyonda tesbit edilen terör örgütü 'ya ait sığınaklarda ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pervari İlçesi Düğüncüler Köyü kırsalında 23 Haziran'da başlattığı, 'Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel- 08' adlı operasyon kapsamında yapılan temas araması sonucunda, 5 farklı sığınak ve mağara tespit edildiği belirtildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİK

Açıklamada, "Yapılan aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı, 1 RPG-7 Roketatar, 5 RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 PKMS (Bixi) uzun namlulu tüfek, 105 PKMS (Bixi) mühimmatı, 12 el bombası, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 205 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 45 9 mm tabanca fişeği, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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Siirt'te PKK cephaneliği ele geçirildi
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