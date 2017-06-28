Savcı Kiraz’ı şehit eden teröristin anne-babasına terör davası!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla'nın annesi Aysel Yayla ve babası Şinasi Yayla hakkında 'terör propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

TERÖRİSTLERE FİDAN BENZETMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, teröristin annesi Aysel Yayla ve babası Şinasi Yayla Grup Yorum'un konserine telefonla bağlandı. Şehit Savcı Kiraz'ı katleden oğulları Şafak Yayla'yı öven anne-baba konserde diğer DHKP-C'li teröristler Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen'den bahsederek terörle ve teröristlerle gurur duyduklarını dile getirdi. Baba Şinasi Yayla konuşmasında; "Size Şafak'ın selamını yolluyorum. Siz varken hiçbir zaman ölmeyecek Şafak Yaylalar" diyerek terörist oğlundan bahsetti. Anne Aysel Yayla ise bağlandığı konserde Doğruyol, Kalsen ve oğlunu bahsederek "Şafak açmadan solan dünyanın en güzel üç fidanını sakın unutmayın" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bir vatandaşın BİMER'e yaptığı şikayet sonrası savcılıkça çift hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık iddianamede, Aysel-Şinasi çiftinin DHKP-C terör örgütü üyelerini ve örgütünü övdüğünü, terör örgütü mensuplarına fidan benzetmesi yaptığını, örgüt mensuplarının yaptıkları eylemlerle ölümsüzleştiklerini beyan ettiklerini kaydetti.

DAVA AÇILDI

Suçlamaları kabul etmeyen teröristin anne ve babası hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.