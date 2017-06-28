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Türkiye ve ABD'den kritik görüşme!
Türkiye
ve
ABD
'den kritik görüşme!
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2017
18:46
Güncelleme Tarihi: 28.6.2017
19:03
Brüksel'de Milli Savunma Bakanı
Fikri Işık
ile
ABD
Savunma Bakanı
Jim Mattis
görüşmesi başladı
Detaylar birazdan...
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Türkiye ve ABD'den kritik görüşme!
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