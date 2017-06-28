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ve 'den kritik görüşme!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 28.6.2017 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.6.2017 19:03
Türkiye ve ABD'den kritik görüşme!

Brüksel'de Milli Savunma Bakanı ile Savunma Bakanı görüşmesi başladı


Detaylar birazdan...

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Türkiye ve ABD'den kritik görüşme!
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