ABD’li eğitimciden uyarı: FETÖ sizi kullanıyor

ABD'li eğitim aktivisti Tim Furman, FETÖ
okullarının iç yüzünü ABD'li öğretmenlere anlatan bir mektup kaleme aldı. Furman, FETÖ'cülerin yalan söylemeyi ve kendilerini gizlemeyi bir erdem olarak gördüğü ve ABD'de yayılmak için bu okulları kullandığı uyarısında bulundu. 30 yıldır eğitim politikaları alanında faaliyet gösteren aktvisit ve blog yazarı Furman, ülkedeki FETÖ okulları
nda görev yapan ABD'li çalışanları uyaran bir mektup kaleme aldı. "Eğer Illinois'deki Concept School'da çalışıyorsanız" diye başlayan ve ABD'deki diğer FETÖ okullarını da listeye katan Furman, "Bu okulları yönetenler Gülen örgütlenmesinin üst kademelerinde bulunuyor. Çalıştığınız okul, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden sonra tamamen ABD'ye yerleşmek isteyen Gülen örgütüne gelir aktarmaktan başka hiçbir amaç gütmüyor" dedi.
'MAAŞLARA EL KOYUYORLAR'
"Okulunuzda çalışan Türkler bunu biliyor ve sizi sadece göstermelik olarak kullanıyor. Bu okullar hem Amerikan vergilerinden pay alıyor, hem de Gülen örgütünün diğer şirketlerine iş imkanı sağlıyor. Ve bu yapı ABD'ye her gün daha fazla Gülenist'in gelmesine neden oluyor" ifadelerini kullanan Furman, FETÖ'nün bu okullarda çalışan Türklerin maaşlarının bir kısmına el koyduğunu ve örgüt amaçları için kullandığını belirtti.
'VEKİLLERİMİZİ KANDIRDILAR'
Furman mektubunda şu ifadelere de yer verdi: "Okulunuzdaki yöneticiler, size muhtemelen Gülen hareketinin barışçıl ve yardımsever bir yapılanma olduğunu ve kendilerinin onlarla bağı olmadığını söyleyecektir. Bunların hiçbiri doğru değil. Gülen hareketi, karmaşık, genellikle kötücül dinisiyasi bir kuvvettir ve Türkiye'de siyasi baskılara ve insan hakları ihlallerine neden olmuştur. ABD'de de saldırgan ve başarılı bir halka ilişkiler çalışması yürüterek vekillerimizi ve bürokratlarımı kandırmayı başarmışlardır."
'TEHLİKELİ VE UYGUNSUZ'
Tim Furman'ın FETÖ'cüler hakkında söylediği en dikkat çekici uyarı ise "Birlikte çalıştığınız insanlar size doğruları söylemiyor. Yalan söylemeyi kusur olarak görmüyor. Hatta bu gizliliği bir erdem olarak görüyorlar" oldu. 5 yıldır FETÖ'nün ABD'deki eğitim yapılanmasını incelediğini söyleyen Furman, gizli cemaatlere bile karşı olmadığını ancak FETÖ gibi örgütlerin eğitim sektöründe bulunmasının "tehlikeli ve uygunsuz" olduğunu ve buna bir son verilmesi gerektiğini yazdı.