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Acı haber geldi! sayısı 2'ye yükseldi

İHA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 06:52
Acı haber geldi! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

'te askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan Astsubay Şevket Alnıdelik de yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek oldu.

Elbeyli Karayolunda yaşanan kazada, Süleyman Temizkan (47) yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonet ile Şevket Alnıdelik (30) yönetimindeki sivil askeri araç çarpışmış, kazada Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde olurken, araç sürücüsü Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik ise ağır yaralanmıştı.

Kaza sonrası yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılan Alnıdelik, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saatlerinde fenalaşan Astsubay Alnıdelik,kazadan yaklaşık 5 saat sonra şehit oldu.

Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen Astsubay Şevket Alnıdelik'in naaşı yarın yapılacak tören sonrası memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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Acı haber geldi! Şehit sayısı 2'ye yükseldi
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