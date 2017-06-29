Bahçeli'den Almanya açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:PYD ve TSK arasında sınırda sıcak temas artıyor. PYD ile sıcak temasın artması alarm verici niteliktedir.ABD'nin YPG'yi silahlandırması hüsran verici gelişme. ABD'nin terör örgütüyle aynı çizgide olması handikaptır.Cumhurbaşkanı'na yönelik kötü muamele Türk Milletinedir.