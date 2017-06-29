Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Darbe girişimi sında sanıklara sert tepki: Kravat takacağınıza...

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 29.6.2017 11:27
Darbe girişimi davasında sanıklara sert tepki: Kravat takacağınıza...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem 'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı nın dördüncü duruşmasının ikinci oturumu başladı.

'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu sı açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem 'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının ikinci oturumu için Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

SANIKLARA BÜYÜK TEPKİ

Duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi. Vatandaşlar, sanıklara "Kravat bağlayacağına ip bağla", "Kafanızı önünüze eğin hainler", "Vatan hainleri" diyerek tepkilerini dile getirdi. Duruşmanın görüldüğü salona alınan vatandaşlar, burada da sanıklara tepkilerini sürdürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Darbe girişimi davasında sanıklara sert tepki: Kravat takacağınıza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz