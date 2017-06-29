Darbe girişimi davasında sanıklara sert tepki: Kravat takacağınıza...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının ikinci oturumu için Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

SANIKLARA BÜYÜK TEPKİ

Duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi. Vatandaşlar, sanıklara "Kravat bağlayacağına ip bağla", "Kafanızı önünüze eğin hainler", "Vatan hainleri" diyerek tepkilerini dile getirdi. Duruşmanın görüldüğü salona alınan vatandaşlar, burada da sanıklara tepkilerini sürdürdü.