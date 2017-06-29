Darbeci albaydan "kafasına sıkın" talimatı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 244 şüphelinin yer aldığı iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in "Hiç acımayın, konuşan olursa kafasına sıkın, tetiğe basmakta tereddüt yok" dediği, eski Jandarma Muhabere Üsteğmen Metin Yağcı'nın da halkın da vurulabileceğini söylediği ifadeleri yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 244 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, askeri komutanlıkların gasbı ve silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" gibi suçlardan hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, 15 Temmuz 2016 günü saat 20.30-21.00 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde görevli olan personelin bir kısmının arka tarafta bulunan harita odasında yemek yedikleri, yemek yemeyenlerin de harekat merkezindeki faaliyetlerine devam ettikleri sırada Jandarma Kurmay Yarbay Bülent Ak'ın yemek yiyen personelin yanına giderek "Arkadaşlar, sıkıyönetim ilan edildi, cep telefonlarınızı olduğunuz yere bırakın, derhal ikinci kat Sükan Toplantı Salonuna çıkın, orada size açıklama yapılacak, emirlere riayet ederseniz canınıza zarar gelmez" dediği belirtildi. Bunun üzerine harekat merkezinde görevli olan tüm personelin darbeciler nezaretinde Sükan Toplantı Salonuna götürüldüğü ve eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in salondaki herkesin duyabileceği şekilde, "Hiç acımayın, burada konuşan olursa kafasına sıkın, tetiğe basmakta tereddüt yok" dediği kaydedildi. Darbeciler tarafından rehin alınan Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban'ın da elleri arkadan kelepçeli şekilde salona getirildiği belirtildi. İddianamede Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban'ın kapıdan girer girmez bu yapılanın açık bir darbe girişimi olduğunu ve bunu yapanların suç işlediğini belirtmesi üzerine Kurmay Albay Öktem'in, "Ne çektiysek senin elinden çektik, seninle hesaplaşacağız Güven Bey, seni vururum" diyerek tabancasını çıkarıp tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluk yapmasından dolayı ateş almadığı ifade edildi.



"HALKIN VURULABİLECEĞİ" SÖZLERİ

Personel Sükan Toplantı Salonunda bekletildiği sırada karargah binası dışında yaşanan çatışmalar nedeniyle bazı camların kırıldığı ve salonda bulunanların tam siper vaziyetine geçerek yere yattığı belirtildi. Bir süre sonra saat 02.00 sıralarında eski Jandarma Muhabere Üsteğmen Metin Yağcı'nın kapıya gelerek, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam, televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi, ama sorun yok, her şey kontrol altında ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" ifadelerini kullandığı belirtildi. İddianamede salondaki bekleyişin sabaha kadar bu şekilde devam etmesinin ardından sabah saat 05.58'de darbeci personelin binayı uçakların vuracağını söyleyerek, salonda rehin tutulan personeli muhafızlar eşliğinde tahliye etmeye başladığı kaydedildi. Darbeci personelin rehineleri önce komuta katına götürdüğü, daha sonra B-1 katına indirdiği ifade edildi. İddianamede darbecilerin buradan ormanlık alana doğru kaçmaya teşebbüs ettikleri, bu sırada dışarıda önlem alan güvenlik güçleri ile darbeciler arasında çatışma çıktığı, darbecilerin kaçmayı başaramayacaklarını anlayarak ellerindeki silahları bırakıp üstlerini çıkartarak rehin alınan personelin arasına karıştıkları, sonrasında rehin personel ile bir kısım darbecinin güvenlik güçlerine teslim oldukları bilgisi yer aldı.