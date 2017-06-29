İşte kurbanlarının ağzından bonzai itirafları…

Sentetik ölüm bonzai uyuşturucu maddeler arasında en yaygını ve en tehlikelisi olarak biliniyor. Fiyatının ucuzluğu ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle kullanımı da her geçen gün katlanarak büyüyor. İşte Bonzai'nin esiri 2 genç kızın ağzından sentetik ölümün bilinmeyenleri...

Uyuşturucu kullanmaya kaç yaşında, nasıl başladınız?

P.T: Bana Pollyanna diyebilirsiniz çünkü AMATEM'deki arkadaşlarım hep bu isimle sesleniyor. Ben 15 yaşında direkt eroinle uyuşturucuya başladım. Liseye giderken, çok samimi olduğum bir kız arkadaşım vardı. Farklı sınıflarda ama aynı lisedeydik. Onun annesi ve babası boşanmıştı ve daha çok bizim evde kalıyordu. İki kardeştik, o da evimizin üçüncü çocuğu gibiydi. Okul çıkışlarında yedi sekiz kişilik arkadaş grupları ile buluşuyorduk. İlk o arkadaş grubunda uyuşturucu kullanmaya başladım.

D.Y: Ben de lisede arkadaş çevresiyle başladım.

Uyuşturucuyu nasıl temin ediyordunuz?

P.T: Arkadaş gruplarının arasında 'abiler' vardı. Bizden beş altı yaş büyük oluyorlardı. Onlar getiriyordu uyuşturucuyu.

Uyuşturucuyu ne kadar sıklıkla kullanıyordunuz?

P.T: Başlangıçta haftada bir kez eroinle başladım. İki gram kadar kullanıyorduk. Sonra haftada üç dört gün, altı yedi gram veya ne kadar bulabilirsek kullanmaya başladım. Sonra Bonzai ve diğerlerini de kullandım.

D.Y: Ben Bonzai kullanmadım ama diğerlerini kullandım. Yoksunluk hissettikçe kullanıyordum.

FUHUŞ VE SATICILIK YAPTIRIYORLAR

Kullanılan uyuşturucunun bir de bedeli var. Sonuçta bir lise öğrencisisiniz, nasıl ödüyordunuz parasını?

D.Y: Benim ailemin maddi durumu iyiydi. Zaten arkadaşlar bir araya geldiğinde hepimiz cebimizde ne varsa birleştiriyor öyle alıp hep birlikte kullanıyorduk.

P.T: Başlangıçta hiç para istenmedi. Uyuşturucuya alıştıktan sonra, yaklaşık bir yıl sonra artık paralı bir şekilde vermeye başladılar.

Paranız olmadığında, sizden verilen uyuşturucu karşılığında bir şey yapmanız istendi mi? Örneğin hırsızlık, fuhuş ya da okullarda öğrencilere uyuşturucu satıcılığı?

D.Y: Evet istendi.

P.T: Ben, uyuşturucu parası olmadığı için hırsızlık yaptırılanları biliyorum. Bursa'dan alınıp, İzmir'deki benzin istasyonlarını ve esnafı silahla soymaya götürülenler vardı.

D.Y:Satıcıların tamamı zaten erkek oluyordu. Parası olmayıp da uyuşturucu almak isteyen kız arkadaşlarımıza fuhuş yaptırıyorlardı, gece kulüplerinde çalıştırıyorlardı. Silahlı mafyatik kişiler ortaya çıkmaya başladı. Bunu kabul etmeyen kızları dövüyorlardı. Zaten uyuşturucu kullanmak isteyip de param olmadığında ben de uyuşturucuyu bırakmaya karar verdim.

Bırakmaya karar verdiğiniz sırada kaç yıllık uyuşturucu kullanıcısıydınız? Nereye, nasıl başvurdunuz?

D.Y: Ben de tamamen kendi irademle geldim. Buradaki tedavimi tamamladıktan sonra, bir daha kullanmayacağım. Zaten, eski işyerim de bir daha kullanmamam şartıyla beni yeniden işe alacağına söz verdi.

P.T: Beş yıl sonra bırakmaya karar verdim. Kendim araştırdım ve Erenköy'deki AMATEM'e geldim. Bana aileden biri gibi çok sıcak davrandılar ve çok destek oldular.

İKİ SAATLİK HAZ İÇİN İŞKENCE ÇEKİYOSUNUZ

Uyuşturucu kullandığınız sırada, ne hissediyorsunuz? Sonrasında neler yaşanıyor?

P.T: Uyuşturucu kullandığınız ilk iki saat, kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Bilemediniz üç saat. Ama ondan sonraki bir hafta boyunca bazen 10 gün şiddetli baş ağrısı, kasık ve bel ağrıları, kusma, uykusuzluk sorunu yaşıyorsunuz. Ailenizin güvenini kaybediyorsunuz, akrabalarınız ve arkadaşlarınız sizden uzaklaşıyor. İş bulamıyorsunuz. Bütün hayatınız mahvoluyor. Ben başarılı bir öğrenciydim. Okulum yarım kaldı. Şimdi uyuşturucu tedavisiyle birlikte dışarıdan liseyi bitirmeye çalışıyor ve sonrasında da üniversiteyi bitirip hayata dönmeyi hedefliyorum... Bonzai de hırçınlaşıyorsun ve iradeni tamamen yitiriyorsun. Ne yaptığını hatırlamıyorsun. Ben akradaşımla bir kafede Bonzai kullandım. Sonra sabah arkadaşımın babaannesinine evinde uyandım. Gerçekten de "Ben buraya nasıl geldim" diye kendime sordum.

ANNEMİ BİLE DÖVDÜM

Uyuşturucu kullandığınız sırada, ne hissediyorsunuz? Sonrasında neler yaşanıyor?

D.Y: Aileler, çocuklarındaki farklılaşmadan uyuşturucu ve Bonzai kullandıklarını anlayabilirler. Kesinlikle farklılaşıyorlar. Eve giriş çıkış saatleri değişir. Kahvaltı ve yeme alışkanlıkları uzun süreli olarak değişir. Bir genç iki gün hiç uyumadan dolaşır mı? Dolaşıyorsun ve ailen fark etmeyebiliyor. Uyuşturucu, sakin bir genci agresif hale getirebiliyor. Uyuşturucunun etkisini gidermek ve ayılmak için çikolata kullanmasından da anlayabilirler. Odasında tek başına uzun süre kalan, ailesiyle zaman geçirmeyen çocuklarını takip etmeliler. Ben annesine aşık bir çocuktum ama ortada hiç bir şey yokken sinirlenip kontrolden çıktığımı ve anneme vurduğumu hatırlıyorum. Sonra çok pişman oluyorsun ama o an öfke patlaması oluyor ve bunu kontrol edemiyorsun.

Gençler nasıl bırakır?

P.T: İstemek, başarmanın ilk adımı. Uyuşturucuyu bırakmayı istesinler, sonrası geliyor zaten. AMATEM benzeri çok sayıda yardım kuruluşu var ve size anne gibi yaklaşan doktorlar var. İnternetten de bunları bulabilir, başvurabilirler. Kimliğinizi de gizli tutuyorlar ve kesinlikle fişlenmiyorsunuz. Aksine, buradan çıktıktan sonra okulunuza ve işinize dönebiliyorsunuz ama uyuşturucu kullanırken çevrenizdekiler size vebalı gibi yaklaşıyor. Ailelerine doğruyu söylesinler ve onların desteklerini alsınlar. Bu maddeleri kullanan arkadaş, okul ve ev çevresinden uzaklaşsınlar. Aynı çevreye dönünce, yeniden başlanıyor.

ASETON, FARE ZEHİRİ SİNEK VE TARIM İLACI

İstanbul'un 6 ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda Bonzai imalathanesi olarak kullanılan bir evde çok miktarda, aseton, fare zehiri, sinek ve tarım ilaçları ile poşetleme makinesi bulundu. (Star)

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