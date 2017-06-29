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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

İHA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 17:37
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 yaşındaki M.B. ve 35 yaşındaki M.A.A.'nın evinde 61.80 gram esrar ve 4 kök Hint keneviri, İ.Y. ve M.Ş.'nin evinde yapılan aramalarda ise kılıç, iki adet tabanca ve metamfetamin maddesi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'nde haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Şahıslardan M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
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