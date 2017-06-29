Kılıçdaroğlu bu sözlerini hatırlıyor mu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ karşıtı bir dil kullanırken, son dönemde "Kontrollü darbe" ifadeleri büyük tepki görüyor. Kılıçdaroğlu 16 Temmuz'da olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir... Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı... Bu darbe girişimini parlamenter demokratik sistemimizin önlediğini de unutmamamız gerekiyor..." Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos'ta Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde ise FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu şu sözlerle dile getirmişti: "15 Temmuz akşamı TSK içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine, parlamentoya, hepimize darbe yapmak istedi. FETÖ terör örgütü yargının içinde, devletin her kademesinde yuvalandı. Daha önce F Tipi Örgütlenme diyorduk, şimdi FETÖ olarak tanımlanıyor." CHP'nin hazırladığı darbe girişimi raporunda ise, "15 Temmuz kanlı darbe girişimini, Fetullah Gülen Cemaati yapmıştır. Darbe girişiminin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, insan haklarına, Atatürk milliyetçiliğine, özgürlükçü parlamenter demokrasiye ve kuvvetler ayrılığına dayanan demokratik rejimi, ortadan kaldırmaktır" ifadeleri kullanıldı.