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Lüks araç hırsızı İstanbul'da yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 17:15
Lüks araç hırsızı İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ikametten 15 bin TL değerinde ziynet eşyası ile lüks bir aracı çalarak kayıplara karışan hırsız, İstanbul’da yakalanarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Güzel Sokak'ta 6 Haziran Salı günü saat 19.00 sıralarında Elif Uğraş'ın evinden 15 bin TL değerinde ziynet eşyası ile garajda bulunan lüks bir araç çalınmıştı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak tespit ettiği Akın D.'yi takibe aldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik takip sonucu şahsın çalıntı plaka kullanarak Çerkezköy'e geldiği araç tespit edildi.

Çerkezköy polisi, İstanbul'da olduğu tespit edilen şüpheliyi İstanbul polisi ile işbirliği yaparak gözaltına aldı ve Çerkezköy'e getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Akın D. ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

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Lüks araç hırsızı İstanbul'da yakalandı
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