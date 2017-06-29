Mimarlar Odası'nda toplu istifa: Bizimkiler iktidarı ele geçirse...

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek ve 8 yönetim kurulu üyesi genel merkezle ters düştükleri gerekçesiyle görevinden istifa etti. Şimşek, "Mimarlar Odası Bursa Şubesi 16'ıncı dönem yönetim kurulu üyeleri olarak şubemizde yönetici kimliklerimizle son kez bir arada olduğumuzu üzülerek bildiriyoruz. Meslekte haksız rekabeti önlemenin en önemli koşullarından biri olan mimarlık konusunda hep hassas davrandık. Siyaset ayırt etmeden yerel yönetimlerin birçoğu ile görüştük. 'Biz yapalım' demedik, 'yarışmayla yapalım' dedik" diye konuştu.

"BAŞKANIN KİŞİSEL HIRSLARI..."

"ŞUBELER AYAĞIMIZA DOLANMASIN" DİYORLAR

Kütahya, Bilecik, İnegöl ve Gemlik temsilcilikleri ile ilişkilerini hep sıcak tuttuklarını dile getiren Şimşek, "Yönetimin bize yaptığı gibi 'ödentilerini göndersinler, ayağımıza dolanmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar' demedik. Temsilciliklerimiz var olduğu için şubemizin var olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. Özellikle son 4 dönemdir Mimarlar Odası Genel Başkanımızın kişisel hırsları ve kibri nedeniyle birçok şube gibi Bursa şubesinin de genel merkez ile ilişkisi yüzde 20'lik şube payı ödemesinin ötesine geçmemiştir" dedi.

"DİKTA" DİYEN BAŞKAN İKTİDARIN YETKİLERİ ELİNE GEÇİRSE..."

"Siyasal İktidarı, sürekli olarak "Dikta ve Biat" kavramları üzerinden eleştiren Genel Başkan, 4 dönemlik iktidarının en azından bizim deneyimlediğimiz son ikisinde, siyasal iktidarın yetkileri kendisinde olsa bu günleri mumla aratacağının sinyallerini ziyadesiyle vermiştir. Genel Başkanın siyasi eleştirileri; tüm faaliyetinin önüne geçmiş ve meslek örgütünü bir siyasi örgütlenme gibi görme ve kendi ideolojisini örgüte mal etme yanılgısına düşmesine neden olmuştur.

"MESLEK ADINA HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Zira Meslek örgütümüzün meslek alanımızı sağlıklaştırmak adına Genel Merkez düzeyinde neredeyse hiçbir çalışması olmamıştır.

"İSTİFAMIZ TARTIŞILSIN VE BİR UMUT DOĞSUN"

Merkez yönetimce Bursa şubesinin yok sayıldığını iddia eden Şimşek, "Kısaca özetlemeye çalıştığımız bu durum aşağıda adı geçen yönetim kurulu üyeleri olarak istifamıza vesile olmuştur. Üzülerek verdiğimiz istifalarımızın diğer şubelerimiz nezdinde de değerlendirilerek örgüt içinde de tartışılmasını, odamız ve meslek ortamımız için bir umut olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

Mimarlar odası Türkiye'nin yakın tarihinde ekonomik atılım dönemlerinde ülkenin önünde bir engel gibi durması, Gezi gibi kalkışmalarda mega projelerin durmasını talep etmesi, bu kalkışmaların fitilini ateşleyen ekibin içerisinde yer alması gibi olumsuz tavırlarıyla gündeme geliyordu.