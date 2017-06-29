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'ta 6 teslim oldu

Giriş Tarihi: 29.6.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 10:02
Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

'ın Silopi ilçesinde 6 'lı in teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, /KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 in terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

İdil'de de bir terörist teslim oldu

'ın İdil ilçesinde de terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.

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Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
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