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'dan 'ın kuzeyine !

AA

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Giriş Tarihi: 29.6.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 29.6.2017 19:21
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen nda, ilk belirlemelere göre sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edilen 7 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik olarak 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlendi.

Harekatta teröristlerce kullanılan barınma alanları ve silah mevzileri imha edildi.

İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
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