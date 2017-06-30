456 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çukur Mahallesi'ndeki bir işyerine eğitimli polis köpeği Badi'yi de kullanarak düzenlediği operasyonda 6 kilo ağırlığında 35 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. İşyerinde gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A.A. ve İ.H. adlı şüphelilerin sorgulamasında elde edilen bilgiler ile Deniz Mahallesi'ndeki bir depoya da operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada da 76 kilo ağırlığında 421 bin uyuşturucu hap bulundu. 2 ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 456 bin uyuşturucu hap ele geçiren polisin gözaltına aldığı biri yabancı uyruklu 2 şüphelinin sorgulamasına devam ediliyor.

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