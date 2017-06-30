Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da /PDY operasyonu: 22 gözaltı

Giriş Tarihi: 30.6.2017 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 08:08
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen bazı memurlar ile ev kadınlarının da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerine bağlı ekipler tarafından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, önceden meslekten ihraç edilen bazı memurların yanı sıra ev kadınlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz