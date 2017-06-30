Başbakan Yıldırım: darbeye karşı tereddütsüz destek verdiler

Başbakan Yıldırım: Macaristan 16 Temmuz sabahı tereddütsüz destek verdi. Son dönemde iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretler de ilişkimize olumlu katkı sağlamaktadır. TİKA işbirliği çalışmaları da memnuniyet vericidir. Gülbaba Türbesi restorasyonu inşallah bu yıl tamamlanacak ve Cumhurbaşkanımız açılışını yapacak. Ortak sınırlarımız olmasa da Macaristan'ı komşumuz olarak görüyoruz. Turizmde beklediğimiz gelişmeyi göremiyoruz ancak geçici olduğunu düşünüyoruz. Kısa zamanda eski günleri yakalamayı ümit ediyoruz inşallah.

Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu Zigetvar Türbesinin yerinin tespiti için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade ettiler. Bunun için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.