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DHA

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Giriş Tarihi: 30.6.2017 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

ile Devlet Başkanı 'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekildi, Astana görüşmelerine değinildi. Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı

Recep Tayyip ile Devlet Başkanı Vladimir , Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı, Astana görüşmelerine değindi, G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindi.

Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!
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