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Flaş operasyon: 'çular bir bir yakalandı!

DHA

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Giriş Tarihi: 30.6.2017 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 10:07
Flaş operasyon: Bylock'çular bir bir yakalandı!

ve 'da flaş gözaltıları var... kullandığı tespit edilen çok sayıda kişinin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Adana merkezli FETÖ operasyonunda 45 kişi Ankara'da ise 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve kullandığı öne sürülen çok sayıda kişinin evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

ANKARA'DAKİ OPERASYONDA DA FLAŞ GÖZALTILAR VAR

Adana'da 45, 'da ise bir eve Özel Harekat ve Asayiş şubelerinin desteğiyle baskın yapan kamu personeli, polis ve ev hanımı 30 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Flaş operasyon: Bylock'çular bir bir yakalandı!
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