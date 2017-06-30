Flaş operasyon: Bylock'çular bir bir yakalandı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve Bylock kullandığı öne sürülen çok sayıda kişinin evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

ANKARA'DAKİ OPERASYONDA DA FLAŞ GÖZALTILAR VAR

Adana'da 45, Ankara'da ise bir eve Özel Harekat ve Asayiş şubelerinin desteğiyle baskın yapan kamu personeli, polis ve ev hanımı 30 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.