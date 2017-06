Kumpasın izleri ByLock mesajında

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde etkin rol oynayan dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu'nun ByLock yazışmalarına ulaşıldı. Topçu, ByLock yazışmalarında HDP'ye oy vereceğini belirtiyor.17-25 Aralık sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Yasin Topçu'nun FETÖ ile bağı, ilk olarak S.Y. isimli örgüt abisinin savcılığa verdiği bilgiler sayesinde ortaya çıkmıştı. S.Y., Topçu'nun Emniyet'ten atıldıktan sonra örgütten 3 bin lira maaş aldığını belirtmişti. SABAH, Yasin Topçu'nun bir başka FETÖ abisi H.D. ile gerçekleştirdiği ByLock yazışmalarına ulaştı. Topçu'nun 29 Mayıs 2015 günü H.D. ile gerçekleştirdiği kriptolu konuşmanın konusu ise Can Dündar... Yasin Topçu o gün Cumhuriyet'te yayımlanan MİT TIR'larına ilişkin ihanet haberine sevincini, "Gece süper gitti haber. Can Dündar yurtdışından talimat onayı almadan o haberi yapar mı?" diye dile getiriyor. Yine aynı gün, kısa süre sonra gerçekleştirilecek 7 Haziran seçimleri ile ilgili yazışan Topçu, "HE (Hoca Efendi), tüm birimlerin abilerini kaç aydır yanında tutuyor. Ne olacak biz de meraktayız. Abi 276'yı Allah'ın izniyle bulamayacak. HDP bağımsızın olduğu yerlerin dışında bizim desteğimizi alacak" ifadelerini kullanıyor.