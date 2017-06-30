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'de öldürülen teröristlerle ilgili önemli bilgi

İHA

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Giriş Tarihi: 30.6.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 10:35
Lice'de öldürülen teröristlerle ilgili önemli bilgi

'de etkisiz hale getirilen iki terörist yeşil listede...

'de etkisiz hale getirilen iki teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, dün Lice'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin sözde Kendal alan sorumlusu ve sözde Amed eyaleti lojistik ve mali birim sorumlusu olduğu belirlendi. 2 teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı tespit edildi.

Teröristler, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada silah ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

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Lice'de öldürülen teröristlerle ilgili önemli bilgi
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