Provokatif ve art niyetli açıklamalar

Türkiye, G-20 zirvesi için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Avrupalı Türklerle buluşmasına izin vermeyen Alman Hükümeti'ne sert tepki gösterdi. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dün Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklama iki ülke arasındaki mevcut gerginliği artırdı. Gabriel, "Erdoğan'ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasında tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz" diyerek Türkiye'nin bu konuda resmi başvuru yaptığını söyledi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz de, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, cezaevinde bulunan FETÖ ve PKK'lıları savunarak Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise, Gabriel'in açıklamasını Başbakan'ın da onayladığını belirterek "Alman hükümetinin tutumu bu şekildedir" diye konuştu.
'ÇİFTE STANDARTLARIN GÖSTERGESİ'
Diplomatik kaynaklar, Almanya'da eylüldeki parlamento seçimlerine yaklaştıkça Türkiye'ye karşı kullandıkları dili daha da sertleştireceğini ve Türkiye'ye karşı daha sık atıflarda bulunacaklarını söyledi. Gelişmeleri değerlendiren Ankara, Almanya'ya sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada Alman siyasetçilerin provokatif ve art niyetli açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirtti. Kalın, "Terör örgütlerine, darbecilere kol kanat gerenlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir" dedi. Yazılı açıklama yapan Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu de, Alman makamlarının bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekâna dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef verici. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymakta. Bu şahsın Cumhurbaşkanımız'a yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."
'HÜRRİYETLERE SAYGISIZLIĞIN VESİKASI'
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu başkanlığı yaptığı dönemde parlamentoda PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir. Gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade ve basın hürriyeti bu siyasetçiler için birer retorik ve iç siyasi tüketim malzemesi haline gelmiş durumda. Bu hürriyetler konusunda duyarlı olanlar bilmelidir ki bu siyasetçiler hürriyetlere saygılı değil, sadece politik amaçlar için kullanılıyorlar. Bu tarz siyasetçilerin açıklamaları bu hürriyetlerin savunucusu olarak değil, bu hürriyetlere saygısızlığın vesikası olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.
'HASMANE TUTUM KÜSTAH YAKLAŞIM'
Almanya'nın
tavırına karşılık Hükümet ve muhalefetten tepkiler şöyle:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Almanya, uzun süredir Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum sergiliyor. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı sergilenen bu küstah yaklaşım, esasında milletimize karşı bir düşmanlığın ifadesidir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker:
Yapılan açıklama anlaşılabilir değil. Afrika, açlık, yoksullukla mücadele gibi küresel meselelerin çözümü ile ilgili yapılan G-20 öncesi kabul edilemez.
AK Parti Milletvekili Metin Külünk:
Almanya bir yandan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmasına engel olurken diğer taraftan terör örgütlerinin asılsız ihbarıyla vatandaşlarımızı gözaltına almakta. Almanya'da 1 milyon Türk seçmen var. İktidarı belirleyebilirler.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam:
Almanya'yı aklıselime davet ediyoruz. İlişkileri bozmak kolaydır ama geleceğe dönük ilişkiler için sabır gerekir. Cumhurbaşkanımızdan Almanya'ya iyilik, dostluk ve güven gelir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelsiz eleştirilere maruz kalması çirkinlik ve anti demokratik bir ilkelliktir. Erdoğan'a yönelik kötü muamele tüm Türkiye'ye yapılmış sayılacaktır.