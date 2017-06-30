Türkiye’nin sert tepkisi Almanya’ya çark ettirdi

Reuters'ın haberine göre, Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'önemli bir misafir' dedi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20 Zirvesine katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığı kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz'un mesnetsiz açıklamalarına Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu.

"PROVOKATİF VE ART NİYETLİ AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, G-20 liderler zirvesin öncesi bazı Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamalara tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 liderler zirvesine katılmak üzere Almanya'nın Hamburg şehrine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde bazı Alman siyasetçiler tarafından yapılan provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez" demişti.