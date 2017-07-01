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İlçe Başkan Yardımcısı da hayatını kaybetti

DHA

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Giriş Tarihi: 1.7.2017 08:19 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 08:20
Ak Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın İlçesi'nde evinin önünde ya uğrayan İlçe Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki , hayatını kaybetti. Saldırının PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği üzerinde durulurken, ilçede operasyon başlatıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. ilçe başkan yardımcısı evli ve 4 çocuk babası , evinin önünde ya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Mercan, ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Orhan Mercan'ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır'a gönderilecek.

Saldırının PKK'lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

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Ak Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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