Ak Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 23.30 sıralarında Lice ilçe merkezinde meydana geldi. Ak Parti ilçe başkan yardımcısı evli ve 4 çocuk babası Orhan Mercan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Mercan, ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Orhan Mercan'ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır'a gönderilecek.

Saldırının PKK'lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.