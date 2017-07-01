Alman hukukçu: Erdoğan’ın konuşmasını kimse yasaklayamaz

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Almanya'nıntanınmış devletler hukuku uzmanı Profesör Hans-Peter Schneider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesine katılmaya ve Hamburg Konsolosluğu'nu ziyaret etmeye hakkı olduğunu belirtti. Alman Anayasa Mahkemesi'nin geçen martta, Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'da bir toplantıya katılmasına ilişkin bir şikayeti reddettiğini anımsatan Schneider, mahkemenin, yabancı devlet başkanları ve hükümet üyelerinin Almanya'da toplantı düzenleme şartlarıyla ilgili görüşünü de hatırlatarak şöyle dedi: "Erdoğan'ın konsolosluğun balkonundan Türklere hitap etmesini kimse yasaklayamaz. Onu dinlemeye gidenlerin toplandıkları sonucuna varıldığı takdirde toplanma yasağı uygulanabilir. Bunun için de toplantının şiddet olaylarına dönüşme tehlikesi bulunduğunun kesinleşmesi şarttır. Ama mutlaka şiddet olayları çıkacağı noktasından hareket edilemez. Bu bakımdan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunması gerçek durumla tam örtüşmüyor."