Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"CHP'nin temsil ettiği çizgi artık siyaseten muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmıştır." diyen Erdoğan, "Terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız." diye konuştu.

"BAZI TEŞKİLATLARIMIZDA METAL YORGUNLUĞU VAR"

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatına yaptığı uyarıda 2019 seçimlerine dikkat çekti. Bazı teşkilatlarda metal yorgunluğu olduğunu tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Değişim zilleri çalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Bazı teşkilatlarımızda metal yorgunluğu olduğu gerçektir. Bugün burada sizlerle birlikte daha da detaylandıracağımız bir çalışmamız var. Belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, atalet, çözülme işaretleri gördüğümüz arkadaşlarımızın daha dinamik, gayretli, üretken, vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edeceklerdir ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart olduğunu, sanıyorum sizler de kabul edeceksiniz. 16 Nisan'dan sonra başarı ölçüsü değişti. Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamayacaksınız. Netice almak için mutlaka yüzde 50+1'e ulaşmak zorundasınız. Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için mecliste güçlü çoğunluğa sahip olmamız şart. Bu bakımdan 2019 seçimleri önemli. 15 Temmuz darbesi sonrası gelişmeler 16 Nisan bize çok net mesajlar vermiştir. Seçimlerden gereken dersi çıkarmazsak 2019'da işimiz zor demektir. Değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen bu çağrıya kulak vermek ve gereğini yerine getirmektir. İnşallah toplantımızın basına kapalı bölümünde bu hususları enine boyuna konuşacağız.