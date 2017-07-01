İnsaf, izan yok mu sizde?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun 'adalet' yürüyüşünü samimi bulmadığını söyleyen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz
'ın babası Hakkı Kiraz, "DHKP-C
marşı" olduğunu belirttiği bir marşın yürüyüş sırasında bir grup tarafından söylenmesini insafsızlık ve izansızlık olarak değerlendirdi. aHaber'e konuşan Kiraz tepkisini şöyle gösterdi:
OĞLUM İÇİN DE YÜRÜSEYDİN
"O DHKP-C marşının çalınması nedir? Hiç mi izan, insaf yok sizde? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ben çok teessüf ettim. Bir terör örgütünün marşını bir ülkenin ana muhalefet partisinin vekilleri, o insanlarla beraber caddelerde yürüyüp söylüyorsa 'Yazıklar olsun' diyorum. Böyle bir özgürlük ve demokrasi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Keşke siz bizim oğlumuz için de biraz yürüseydiniz en azından bu yanlış bir şeydir diye iki kelime konuşsaydınız canımız feda size. Yeter ki sizin yürüdüğünüz makul olsun; başkasının, bu ülkenin düşmanının ekmeğine yağ sürmesin. Siz suça bulaşmış insanları yanınıza alıp yürüyorsanız o zaman siz de o suça iştirak ediyorsunuz"
SAMİMİ GELMİYOR
Kiraz yürüyüş için "Ben sadece gülüp geçiyorum. Bana hiç samimi gelmiyor. Herkes için aynı şekilde olsaydı samimi gelirdi. Bu ülkede bir tek Enis Berberoğlu mu içeride? Bir sürü insan var içeride 28 Şubat tutukluları gibi" dedi. Berberoğlu'nu ve MİT TIR'ları haberlerini de eleştiren Kiraz "Siz bu ülkenin başbakanını, cumhurbaşkanını, siyasi partisinin görüşünü sevmeyebilirsiniz ama bu ülkeyi, devleti sevmek zorundasınız. Eğer sizin yaptığınız haber bu ülkenin bekasına zarara veriyorsa kusura bakmayın cezanızı çekersiniz, sizin için yürünmemeli. Bizim için devlet önemli şahıs önemli değil" ifadelerini kullandı.