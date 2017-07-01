İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun devamında, bazı park ve bahçeler ile umuma açık yerlerde kontroller yaptı. Helikopter ve eğitimli köpeklerin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyona, 450 polis katıldı.

Şüpheli görülen kişileri durdurup üst araması gerçekleştirerek Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçiren ekipler, uyuşturucu madde saklanabileceği değerlendiren yerlerde de detaylı arama yaptı.

Uygulamada, üzerinden uyuşturucu bulunan bazı kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik'te sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 13 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 bin 930 gram toz esrar, 56 gram eroin, 39 gram metamfetamin, 43 adet ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 65 lira para, bir adet AK-47 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 3 şarjör ile 115 fişek, 4 tabanca, 14 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 av tüfeği kartuşu, 114 tabanca fişeği, bir adet glock marka tabanca şarjörü, 6 adet el yapımı tabanca kabzası ele geçirildi."