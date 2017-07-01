İstanbul'da gece yarısı AVM'de soygun!

Bakırköy'de bir alışveriş merkezindeki (AVM) kuyumcu dükkanına giren maskeli ve silahlı 4 kişi bir miktar ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Florya Şenlikköy Mahallesi'ndeki AVM'ye gelen maskeli ve silahlı 4 kişi güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek uzaklaştırdı.

AVM giriş kapısının yanındaki kuyumcu dükkanının kepenklerini levyeyle açan şüpheliler bir miktar altın ve saati aldı. Daha sonra kaçan bu kişilerin soygunu 1-2 dakika içinde gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ayrıca zanlılardan 3'ü soygunu gerçekleştirirken bir şüphelinin ise AVM önünde beklediği belirtildi. Bu sırada aracıyla AVM önüne müşteri beklemek için gelen taksi şoförünü de silahla tehdit ederek uzaklaştırdıkları ifade edildi.

Taksi şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcu dükkanı ve çevresinde delil araştırması yaptı.

Polis, olay yerinden otomobille kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.